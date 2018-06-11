Sosyetik Gül Gölge'nin geçtiğimiz günlerde çıktığı Güneydoğu Anadolu turu sürüyor. Anadolu'nun güzelliklerini Mardin'den keşfe çıkan Saygı'nın ikinci durağı Batman oldu. Sunucu, Hasankeyf'in güzelliğine hayran kaldı.
Batman’da büyülendi
Etiketler: Batman , Mardin , gül gölge , Güneydoğu Anadolu
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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