;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kiboş’un kararı
  2. Tuba hasret gİderdİ

’da büyülendi

Batman’da büyülendi
Sosyetik Gül Gölge'nin geçtiğimiz günlerde çıktığı Güneydoğu Anadolu turu sürüyor. Anadolu'nun güzelliklerini Mardin'den keşfe çıkan Saygı'nın ikinci durağı Batman oldu. Sunucu, Hasankeyf'in güzelliğine hayran kaldı.
Etiketler: , , ,
  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar