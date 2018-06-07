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Usta ve çırak

Usta ve çırak
Başarılı sanatçılar Cengiz Kurtoğlu ile Hakan Altun, yeni bir albüm çalışması için bir araya geldi. 'Usta Çırak' albümü için birbirlerinin şarkılarını seslendiren Kurtoğlu ile Altun, dört şarkıda da başarılı bir düete imza attı. Albüm, Poll Production etiketiyle ve Polat Yağcı prodüktörlüğünde piyasaya çıktı.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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