Başarılı oyuncu Kerem Alışık, önceki gün 58. yaşını oğlu Sadri Alışık'ın sürpriziyle kutladı. İftar sonrası oğlunun pastalı sürpriziyle mutlu olan Alışık, bu neşeli anları da instagram'da paylaştı. Sanatçıyı takipçileri de tebrik etti.
Baba sürpriz
Etiketler: kerem alışık , sadri alışık
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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