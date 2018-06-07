10 yıllık masal 10 dakikada bitti

aylardır devam edenboşanma süreci dün sona erdi.ikili,görülen davada boşandı.Çift, adliyeye birlikte geldi.evliliklerinin temelinden sarsıldığıgerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı. Musti,dava sonrası şöyle konuştu:Sandal'ıneski eşine deödemesinekarar verildi. Popçunun ayrıcaalacağı öğrenildi. İkilinin evliykenoturduklarıçıkarılacak.verilecek.Duruşmayı Sırp şarkıcıyla birlikte terk edip eski eşiyle aynı araca binen Musti, gazetecilere evlilik cüzdanını böyle göstedi.