10 yıllık masal 10 dakikada bitti

Popçu Mustafa Sandal'la Emina Jahovic'in aylardır devam eden boşanma süreci dün sona erdi. 2008'de evlenen ikili, Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı. Çift, adliyeye birlikte geldi. 10 yıllık evli çift, 10 dakika süren duruşmada evliliklerinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı. Musti, dava sonrası şöyle konuştu:
AYLIK 25 BİN LİRA NAFAKA...
"Evliliğimize nokta koyduk ama iki evladımız, Yamanımız Yavuzumuz var. Biz sadece sayfayı çeviriyoruz. Bu olayı bize yakışan şekilde medenice yürütmeye gayret ettik. Dostluğumuz, sevgimiz, samimiyetimiz son nefesimize kadar sürecek. Beraber geldik, beraber gidiyoruz." Sandal'ın 2 oğluna 10 bin lira eski eşine de 15 bin lira nafaka ödemesine karar verildi. Popçunun ayrıca Jahovic'e memleketi Sırbistan'da 250 bin euro'ya ev alacağı öğrenildi. İkilinin evliyken oturdukları Beykoz'daki villa da 3 milyon dolara satışa çıkarılacak. 2 milyon dolar Jahovic'e, 1 milyon dolar ise Mustafa Sandal'a verilecek.
Duruşmayı Sırp şarkıcıyla birlikte terk edip eski eşiyle aynı araca binen Musti, gazetecilere evlilik cüzdanını böyle göstedi.
AYDIN HAMZA
AYLIK 25 BİN LİRA NAFAKA...
"Evliliğimize nokta koyduk ama iki evladımız, Yamanımız Yavuzumuz var. Biz sadece sayfayı çeviriyoruz. Bu olayı bize yakışan şekilde medenice yürütmeye gayret ettik. Dostluğumuz, sevgimiz, samimiyetimiz son nefesimize kadar sürecek. Beraber geldik, beraber gidiyoruz." Sandal'ın 2 oğluna 10 bin lira eski eşine de 15 bin lira nafaka ödemesine karar verildi. Popçunun ayrıca Jahovic'e memleketi Sırbistan'da 250 bin euro'ya ev alacağı öğrenildi. İkilinin evliyken oturdukları Beykoz'daki villa da 3 milyon dolara satışa çıkarılacak. 2 milyon dolar Jahovic'e, 1 milyon dolar ise Mustafa Sandal'a verilecek.
Duruşmayı Sırp şarkıcıyla birlikte terk edip eski eşiyle aynı araca binen Musti, gazetecilere evlilik cüzdanını böyle göstedi.
AYDIN HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.