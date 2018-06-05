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’ın yeni heyecanı! Ünlü şarkıcı, şu sıralar 31’inci sanat yılına özel 22’nci albümünü hazırlıyor. Dört yıl aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkacak olan Sibel Can, oldukça mutlu. Sibel Can, albümün adını ım olarak belirledi. Yeni Aşkım şarkısının söz ve müziği Özgür Koç’a ait. Sibel Can; ü için Yalın ve ’den de şarkı aldı



, sanat hayatının 31'inci yılında 22'nci albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen albümüne 'ım' adını veren ünlü sanatçı, albümle aynı adı taşıyan çıkış parçasının sözlerini ilk kez GÜNAYDIN'la paylaştı. Dört yıl aradan sonra yeni şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak olan Can; albümde sözü-müziği Özgür Koç'a ait olan 'Yeni Aşkım'ın yanı sıra Yalın ve gibi müzisyenlerin bestelerine de yer verdi. üne çok güvendiğini söyleyen ünlü sanatçı, yaz aylarında yeni şarkılarıyla Türkiye'nin birçok farklı kentinde ve Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşacağı için çok mutlu olduğunu belirtti.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 13:03
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