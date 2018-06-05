Sibel Can, sanat hayatının 31'inci yılında 22'nci albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen albümüne 'Yeni Aşkım' adını veren ünlü sanatçı, albümle aynı adı taşıyan çıkış parçasının sözlerini ilk kez GÜNAYDIN'la paylaştı. Dört yıl aradan sonra yeni şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak olan Can; albümde sözü-müziği Özgür Koç'a ait olan 'Yeni Aşkım'ın yanı sıra Yalın ve Bahadır Tatlıöz gibi müzisyenlerin bestelerine de yer verdi. Yeni albümüne çok güvendiğini söyleyen ünlü sanatçı, yaz aylarında yeni şarkılarıyla Türkiye'nin birçok farklı kentinde ve Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşacağı için çok mutlu olduğunu belirtti.
Sibel Can’ın ‘yeni aşkı’
Sibel Can’ın yeni heyecanı! Ünlü şarkıcı, şu sıralar 31’inci sanat yılına özel 22’nci albümünü hazırlıyor. Dört yıl aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkacak olan Sibel Can, oldukça mutlu. Sibel Can, albümün adını Yeni Aşkım olarak belirledi. Yeni Aşkım şarkısının söz ve müziği Özgür Koç’a ait. Sibel Can; yeni albümü için Yalın ve Bahadır Tatlıöz’den de şarkı aldı
Etiketler: Sibel Can , Bahadır Tatlıöz , yeni aşk , yeni albüm
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.