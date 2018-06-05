



Sibel Can, sanat hayatının 31'inci yılında 22'nci albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen albümüne 'Yeni Aşkım' adını veren ünlü sanatçı, albümle aynı adı taşıyan çıkış parçasının sözlerini ilk kez GÜNAYDIN'la paylaştı. Dört yıl aradan sonra yeni şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak olan Can; albümde sözü-müziği Özgür Koç'a ait olan 'Yeni Aşkım'ın yanı sıra Yalın ve Bahadır Tatlıöz gibi müzisyenlerin bestelerine de yer verdi. Yeni albümüne çok güvendiğini söyleyen ünlü sanatçı, yaz aylarında yeni şarkılarıyla Türkiye'nin birçok farklı kentinde ve Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşacağı için çok mutlu olduğunu belirtti.