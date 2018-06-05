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Johnny Dİp

Genç kızların sevgilisi ’in eski halinden eser kalmadı. Ünlü aktörün aşırı zayıf ve bitkin haldeki son görüntüsü akıllara ‘Hasta mı?’ sorusunu getirdi

Johnny Dİp
Geçtiğimiz günlerde St. Petersburg'ta hayranlarıyla buluşan Johnny Depp'in son hali görenleri korkuttu. Dünyaca ünlü yıldızın zayıf, soluk ve bitkin görüntüsü şaşkınlık yarattı. Karayip Korsanları serisiyle şöhreti yakalayan ve bir dönem genç kızların sevgilisi olan 55 yaşındaki Depp'in alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle aşırı zayıfladığı konuşuluyor. Dünyaca ünlü model Amber Heard'la olaylı bir şekilde boşanan ve filmlerinden ziyade özel hayatıyla gündeme gelen , geçtiğimiz yıl da mali krize girip tüm malvarlığını elden çıkarmak zorunda kalmıştı.



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