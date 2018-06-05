Fahriye'yi ağlattılar

Geniş hayran kitlesine sahip olan Fahriye Evcen'e doğum gününde sevenlerinden çok özel bir hediye geldi. Dün 32 yaşına giren güzel oyuncu adına hayranları UNİCEF'e bağış yaptı.
Evcen'in fanları, derneğe 1680 çocuk felci, 900 kızamık ve 570 tetanos aşısı hediye etti. 3 bin 150 çocuğun hayatını kurtaracak bir hamle yapan Fahriye Evcen'in hayranları, bu anlamlı hediyeyle güzel oyuncuya duygusal anlar yaşattı. Evcen'in sevenleri, oyuncu adına UNİCEF'e yaptıkları bağışın belgesini de sosyal medyada paylaştı. Hayranlarının hediyesiyle mest olan oyuncuya eşi Burak Özçivit'ten de ayrı bir jest geldi. Özçivit, eşinin doğum günü şerefine lüks bir teknede kutlama düzenledi. Güzel oyuncunun dostlarını da davet eden Özçivit, instagram'da da romantik bir paylaşıma imza atıp bu kareye "Güzel eşim iyi ki doğdun. Sağlıkla, huzurla hep birlikte" notu düştü.
BOĞAZ'DA ROMANTİZM
Eşiyle fotoğraf paylaşmayan Özçivit, bu kuralını Evcen'in doğum gününde bozdu.
Evcen'in fanları, derneğe 1680 çocuk felci, 900 kızamık ve 570 tetanos aşısı hediye etti. 3 bin 150 çocuğun hayatını kurtaracak bir hamle yapan Fahriye Evcen'in hayranları, bu anlamlı hediyeyle güzel oyuncuya duygusal anlar yaşattı. Evcen'in sevenleri, oyuncu adına UNİCEF'e yaptıkları bağışın belgesini de sosyal medyada paylaştı. Hayranlarının hediyesiyle mest olan oyuncuya eşi Burak Özçivit'ten de ayrı bir jest geldi. Özçivit, eşinin doğum günü şerefine lüks bir teknede kutlama düzenledi. Güzel oyuncunun dostlarını da davet eden Özçivit, instagram'da da romantik bir paylaşıma imza atıp bu kareye "Güzel eşim iyi ki doğdun. Sağlıkla, huzurla hep birlikte" notu düştü.
BOĞAZ'DA ROMANTİZM
Eşiyle fotoğraf paylaşmayan Özçivit, bu kuralını Evcen'in doğum gününde bozdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.