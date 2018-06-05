Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşan Tuba Ünsal'la Mirgün Cabas'tan kötü haber geldi. Güzel oyuncu, gazeteci eşiyle 5 yıllık evliliğini bitirdiğini dün sosyal medyada duyurdu. Çiftin Civan Mert adında bir oğlu var...
Boşandılar
Etiketler: Tuba Ünsal , Mirgün Cabas
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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