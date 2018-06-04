Sosyal medyanın renkli simalarından Bülent Şakrak, paylaşımlarıyla güldürmeyi sürdürüyor. Ünlü oyuncu, 1 yaşındaki oğlu Okan Ali ve sevimli köpeği Turşu ile önceki gün kamyonetinin arkasına atladı. Eşi Ceyda Düvenci'ye de poz veren oyuncu, bu kareyi paylaşıp altına "Şakrak nakliyat" notu düştü. Şakrak'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
Şakrak nakliyat
Etiketler: Bülent Şakrak , ceyda düvenci
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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