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Şarkıcı Haluk Levent Ankara'da gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı

Şarkıcı Haluk Levent, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi.

Otelde polis ekiplerince gözaltına alınan Levent'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • 03 Haziran 2018, Pazar 13:40
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