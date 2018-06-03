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  1. Ünlü şarkıcı gözaltına alındı

İhaneti Esra Erol duyurmuştu! Olay kadın Burcu Sinem Ünsal'ın açıklaması Demet'i çıldırttı



Eda Gök aldatıldığını Esra Erol'un programında canlı yayında duyurmuştu. Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan Eda Gök'ün Emrah Albayrak ile 7 yıllık evliliğini bitiren kişi olarak gündeme gelen Burcu Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yapmıştı. Burcu Senem Ünsal'ın açıklamasına Demet Akalın'dan çok sert tepki geldi. Akalın'ın verdiği yanıt, takipçileri tarafından destek mesajı aldı
  • 03 Haziran 2018, Pazar 14:11
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