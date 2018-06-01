Liverpool engeli!

Real Madrid'le Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde sahne alan Dua Lipa'nın maç sonrası Madridli futbolcu Marco Asensio ile birlikte olduğu iddia edildi. Güzel şarkıcı, iddialara Twitter'da cevap verdi: "Marco Asensio'yla hiç karşılaşmadım. Karşılaşma ihtimalim de çok az çünkü Liverpool taraftarı olan menajerim beni asla affetmez."
Marco Asensio
Marco Asensio
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