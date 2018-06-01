;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kara kedi
  2. Bekarlığa Fransız değil

engeli!

Liverpool engeli!
Real Madrid'le Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde sahne alan Dua Lipa'nın maç sonrası Madridli futbolcu Marco Asensio ile birlikte olduğu iddia edildi. Güzel şarkıcı, iddialara Twitter'da cevap verdi: "Marco Asensio'yla hiç karşılaşmadım. Karşılaşma ihtimalim de çok az çünkü taraftarı olan menajerim beni asla affetmez."



Marco Asensio
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ