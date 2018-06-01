Siyonist ve İslam düşmanı Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu FOX TV, Türkiye'deki yayınlarıyla dikkat çekiyor.



Türkiye'de operasyon yapmaktan, algı yönetmekten, milletin hassasiyetlerini kaşımaktan geri kalmıyor. FOX TV, yayınladığı dizilerle de toplumun ahlaki değerleriyle oynamaya çalışıyor!



Skandallara gebe FOX TV'de yayınlanan ''Bizim Hikaye' isimli dizinin başrol oyuncularından Yağız Can Konyalı'nın içerisinde bulunduğu otomobilden 19 gram uyuşturucu çıktı. Yıldız oyuncu ve otomobilde bulunan arkadaşı T.A. karakola götürülerek haklarında işlem yapıldı.



Habertürk'ün haberine göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saat 04.30 sıralarında yaptığı yol uygulaması sırasında içerisinde T.A ve ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı'nın bulunduğu otomobili durdurdu.





OTOMOBİLDEKİ KOKU POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Otomobil içerisinde bulunan Konyalı ve T.A., GBT'den kontrolünden geçirildi. Yapılan işlemler sırasında otomobilin içerisinde bir koku olduğunu fark eden polis memurları ünlü oyuncu ve arkadaşı T.A.'yı otomobilden indirdi. Otomobilde yapılan detaylı aramalar sırasında tütün ile karıştırılmış 19 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Polis karakoluna götürülerek ifadeleri alınan Konyalı ve arkadaşı serbest bırakıldı.



'BİZİM HİKAYE' NE KADAR UTANMAZ?

FOX'un yeni dizisi 'Bizim Hikaye', yedi sezondur Amerika'da yayınlanan 'Shameless' yani Türkçesi 'Utanmazlar' olan dizinin uyarlaması. Proje, Amerika ortalamasına göre bile çok uç karakterlerden oluşan bir ailenin hikayesini konu alıyor. Anne çocuklarını terk etmiş, baba Alkolik, berduş, çocuklardan biri eşcinsel, diğeri zampara, bir diğeri haşarı. Dizide; alkol, uyuşturucu, cinsellik, eşcinsellik ve suç, her şey var.

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

Yağız Can Konya'lı 20 Eylül 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonludur. Kamuoyuna yansıyan bir ilişkisi olmamıştır. Lise eğitimini Özel Evrim Lisesi'nde tamamlamış, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Yağız Can Konya'lı koyu bir Beşiktaş taraftadır. Özellikle üniversite yıllarında okulunun stada çok yakın olması sebebi ile sürekli maçlara katılmıştır.

Hep oyunculuğa merak salan Yağız Can Konyalı şuan istediği kariyere sahip olmak üzeredir.İlk olarak sevenlerinin karşısına Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi ile geçmiş ve büyük beğeni ile izlenmeyi başarmıştır ama asıl kendini geniş kitlelerce tanınması Adı Mutluluk dizisindeki Zeki rolüyle olmuştur.

2015 yapımı Takım: Mahalle Aşkına filmindeki Turgay rolüyle Altın Portakal Jüri Özel Ödülünü kazanmayı başararak herkese kendini kanıtlamıştır. Yağız Can Konyalı, şu sıralar 'Bizim Hikaye' dizisinde kardeşlerden biri olan Rahmet karakterini canlandırmaktadır.

Yer Aldığı Projeler

Bizim Hikaye

Adı Mutluluk

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Ateş

TAKIM: Mahalle Aşkına!

İlk Aşk

Kor (Kısa Film)

Tavşan Deliği (Tiyatro)

Domino (Tiyatro)