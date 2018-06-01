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İMSAKİYE RAMAZAN
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Eski aşkı Ceren Hindistan'a zorlama hapsi istedi



Kızı Arya Rima Aslan'ı tedavi ettirmediği iddiasıyla hakkında savcılık soruşturması devam eden ve 50 bin liralık tazminat davası açılan oyuncu ve manken Ceren Hindistan'a, eskiden nikahsız birlikte yaşadığı Ümit Aslan'ın, tv programlarında ve sosyal medyada kendisi hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığını gerekçesiyle 1 aylık koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

  • 01 Haziran 2018, Cuma 12:29
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