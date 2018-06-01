Eski aşkı Ceren Hindistan'a zorlama hapsi istedi







Kızı Arya Rima Aslan'ı tedavi ettirmediği iddiasıyla hakkında savcılık soruşturması devam eden ve 50 bin liralık tazminat davası açılan oyuncu ve manken Ceren Hindistan'a, eskiden nikahsız birlikte yaşadığı Ümit Aslan'ın, tv programlarında ve sosyal medyada kendisi hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığını gerekçesiyle 1 aylık koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.