Son filmi 'Deadpool 2' ile gişede fırtınalar estiren Ryan Reynolds, önceki gün de Tokyo'daydı. Filminin tanıtımı için günlerdir şehir şehir dolaşan 41 yaşındaki yıldız, Tokyo'da da büyük ilgi gördü. Ryan Reynolds, hayranlarını da gün boyu işte böyle selamladı.
Tokyo selamı
Etiketler: Ryan Reynolds , Tokyo
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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