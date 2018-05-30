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selamı

Tokyo selamı
Son filmi 'Deadpool 2' ile gişede fırtınalar estiren Ryan Reynolds, önceki gün de Tokyo'daydı. Filminin tanıtımı için günlerdir şehir şehir dolaşan 41 yaşındaki yıldız, Tokyo'da da büyük ilgi gördü. , hayranlarını da gün boyu işte böyle selamladı.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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