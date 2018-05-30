Omuz kasları yırtılan Seda Sayan ameliyat olacak

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, dün akşam programının yapım şirketinin düzenlediği iftar yemeğinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seda Sayan, sunuculuğunu yaptığı program sezon finaline girince omzunda meydana gelen kas yırtılması nedeniyle ameliyat olacağını söyledi.

FİZİK TEDAVİ İLE GEÇİRİLEMEDİ

"Pilates yaparken iki kasım yırtıldı. Fizik tedavi ile geçirebileceğimizi sandık ama olmadı. Ameliyat şart" diyen Sayan, yaz tatilini ameliyat için beklediğini söyledi.

"OĞLUMUN SEVGİLİSİYLE TANIŞMADIM"

Oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi ile tanıştığı haberlerini yalanyalayan Seda Sayan "Henüz tanışmadım. Oğulcan ile de konuşmadık bu konuyu. Çocuğum kimi getirirse başımın tacı. Ama daha küçük. Bence bir erkek 30 yaşından sonra evliliği düşünmeli" açıklamasında bulundu.

"HARÇLIĞIMI OĞLUMDAN ALIYORUM"

Oğulcan'ın çok aklı başında bir çocuk olduğunu da sözlerine ekleyen Sayan, "Ben artık harçlığımı ondan alıyorum. Artık her şeyi o yönetiyor, aileye o bakıyor. Patron o" dedi.