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  1. Dayak yok estetik var!

Ünlü oyuncu Serap Maltaş hastaneyi birbirine kattı

Hastane personeli 'un işlem yapmamak için direndiğini söyleyen "Tokat atmaya yeltendi" dedi. Eda Gülsoy ise "Hastasının acil olduğunu, sırada kendisinin olduğunu, neden kendisinin alınmadığı şeklinde bağırıyordu O esnada saçımı tutmaya çalıştı. Ben de kendisini ittim" diye konuştu. Orhan Matyaş'a "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ceza ertelenirken Serap Matyaş hakkında ise 7 bin lira adli para cezasına hükmedildi.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 12:55
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