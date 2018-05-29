Şimdi reklamlar

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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Anlaşarak boşandılar
  2. 1 ayda 4 ülk e gezdiler

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Cimbom'un file bekçisi Fernando Muslera ile eşi Patricia Callero, reklamı sevdi. Sosyal medyada markaların reklamını yapan ikili, önceki gün bir firmanın gönderdiği güneş gözlükleriyle poz verdi. Bu kare "Reklam bahane, tatil şahane" dedirtti.
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