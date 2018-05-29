Şimdi reklamlar

Cimbom'un file bekçisi Fernando Muslera ile eşi Patricia Callero, reklamı sevdi. Sosyal medyada markaların reklamını yapan ikili, önceki gün bir firmanın gönderdiği güneş gözlükleriyle poz verdi. Bu kare "Reklam bahane, tatil şahane" dedirtti.
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Etiketler: Fernando Muslera
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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