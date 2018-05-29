Rötarlı balayı

2017'de nikah masasına oturan güzel oyuncuile Beşiktaşlı futbolcubalayı son hızla sürüyor.romantik anlar yaşayan Töre çifti, akşam da yemeğe çıktı. İkili,çıktıkları huzur dolu tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.futbolcu, güzel eşiyle çektiği kareleri instagram'da paylaştı. İşleri nedeniyle balayına gecikmeli çıkan ikilinin takipçileri çiftediye yorum yaptı.