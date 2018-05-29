Rötarlı balayı

Ekim 2017'de nikah masasına oturan güzel oyuncu Esra Bilgiç ile Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'nin Mikonos'taki balayı son hızla sürüyor. Komşu'da baş başa romantik anlar yaşayan Töre çifti, akşam da yemeğe çıktı. İkili, Yunanistan'da çıktıkları huzur dolu tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Ünlü futbolcu, güzel eşiyle çektiği kareleri instagram'da paylaştı. İşleri nedeniyle balayına gecikmeli çıkan ikilinin takipçileri çifte "Mutluluğunuz daim, hayatınız hep balayı tatilde gibi olsun" diye yorum yaptı.
Ünlü futbolcu, güzel eşiyle çektiği kareleri instagram'da paylaştı. İşleri nedeniyle balayına gecikmeli çıkan ikilinin takipçileri çifte "Mutluluğunuz daim, hayatınız hep balayı tatilde gibi olsun" diye yorum yaptı.
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