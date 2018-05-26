Geçtiğimiz yaz yasak aşk yaşamaya başladığı Uğur Akkuş'un eşi Gonca Hanım'dan boşanmasıyla rahat bir nefes alan Ebru Şallı'nın mutluluğu, önceki gün ikiye katlandı. Bugüne kadar imza attığı yemek kitabı, pilates DVD'si, kozmetik ve tekstil ürünlerini 'Ebru' adıyla açacağı mağazalar zincirinde satışa sunmayı planlayan ünlü sunucu, ilk şubesini Vadistanbul'da açtı. Ebru Şallı, patroniçeliğe adım attığını da instagram'dan ilan etti...
Patroniçe start verdi
Etiketler: Ebru Şallı , mağaza , Uğur Akkuş
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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