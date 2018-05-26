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Patroniçe start verdi

Patroniçe start verdi
Geçtiğimiz yaz yasak aşk yaşamaya başladığı Uğur Akkuş'un eşi Gonca Hanım'dan boşanmasıyla rahat bir nefes alan Ebru Şallı'nın mutluluğu, önceki gün ikiye katlandı. Bugüne kadar imza attığı yemek kitabı, pilates DVD'si, kozmetik ve tekstil ürünlerini 'Ebru' adıyla açacağı lar zincirinde satışa sunmayı planlayan ünlü sunucu, ilk şubesini Vadistanbul'da açtı. , patroniçeliğe adım attığını da instagram'dan ilan etti...

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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