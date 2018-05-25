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  2. Tatil arkadaşı Benjamin

sağolsun

Metro sağolsun
Şarkıcı Ebru Yaşar, önceki gün milyonluk Maserati marka aracından vazgeçti. Ulus'taki evinden Nişantaşı'na trafiğe takılmadan gitmek isteyen şarkıcı, yu kullandı. Yaşar, "Yaşasın metro" notuyla paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
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