Metro sağolsun

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önceki
gün milyonluk Maserati marka
aracından vazgeçti.
Ulus'taki evinden Nişantaşı'na
trafiğe takılmadan
gitmek isteyen
şarkıcı, metro
yu
kullandı. Yaşar, "Yaşasın metro"
notuyla paylaşım
yapmayı da ihmal
etmedi.
kalan karakter 1000
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