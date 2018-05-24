Uçuş 'Saat'i!

Ünlü oyuncu Beren Saat, Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan oldu… Yıllar önce aynı dizide başrolü paylaşan Saat'le Kıvanç Tatlıtuğ'un kapısını iddiaya göre yapımcılar çaldı. Beren Saat ile Tatlıtuğ'u yeniden bir dizi projesinde buluşturmak isteyen yapımcılar, ikiliye teklifte bulundu. Teklife sıcak bakan güzel oyuncunun ilk görüşmenin ardından bölüm başı 130 bin lira istediği iddia edildi.
ÜÇ YILDIR HİÇBİR PROJESİ YOK
Daha sonra Tatlıtuğ ile görüşen yapımcılar, yakışıklı oyuncudan da "Bölüm başı 150 bin lira talep ediyorum" cevabını aldı. Yetkililer, projeye start vermek için gün sayarken, eski partnerinin kendisinden fazla ücret alacağını öğrenen Saat'in keyfi kaçtı. 2015'ten beri hiçbir projede yer almayan güzel oyuncu, iddiaya göre yeniden yapımcıyla görüşüp "Ben Kıvanç'tan daha düşük ücret alamam. Bölüm başı 130 değil, 160 bin lira talep ediyorum" dedi. Yıllardır ekranda olmayan ve son dizisinde ise hüsrana uğrayan 34 yaşındaki Saat'in bu isteğine olumsuz bakan yapım şirketi ise konuşulanlara göre proje için başka isimlerle görüşme kararı aldı...
Son oynadığı diziden bölüm başı 150 bin lira alan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni projesinden de aynı ücreti talep etti.
REYTİNG HÜSRANI YAŞAMIŞTI
Saat'in 2015'te Hülya Avşar'la başrolü paylaştığı 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisi reyting kurbanı olmuştu.
HALİL ÇİLİNGİR
ÜÇ YILDIR HİÇBİR PROJESİ YOK
Daha sonra Tatlıtuğ ile görüşen yapımcılar, yakışıklı oyuncudan da "Bölüm başı 150 bin lira talep ediyorum" cevabını aldı. Yetkililer, projeye start vermek için gün sayarken, eski partnerinin kendisinden fazla ücret alacağını öğrenen Saat'in keyfi kaçtı. 2015'ten beri hiçbir projede yer almayan güzel oyuncu, iddiaya göre yeniden yapımcıyla görüşüp "Ben Kıvanç'tan daha düşük ücret alamam. Bölüm başı 130 değil, 160 bin lira talep ediyorum" dedi. Yıllardır ekranda olmayan ve son dizisinde ise hüsrana uğrayan 34 yaşındaki Saat'in bu isteğine olumsuz bakan yapım şirketi ise konuşulanlara göre proje için başka isimlerle görüşme kararı aldı...
Son oynadığı diziden bölüm başı 150 bin lira alan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni projesinden de aynı ücreti talep etti.
REYTİNG HÜSRANI YAŞAMIŞTI
Saat'in 2015'te Hülya Avşar'la başrolü paylaştığı 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisi reyting kurbanı olmuştu.
HALİL ÇİLİNGİR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.