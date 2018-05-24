Nesrin Cavadzade tekliflere yeşil ışık yaktı!

'Bizim Hikaye' dizisinin Tülay'ı Nesrin Cavadzade'ye modellik teklifleri yağıyor. Yurt dışındaki bazı markaların tanıtımları için teklif alan oyuncu, "İlk zamanlar çok şaşırmıştım. Daha sonra böyle tekliflerin gelmeye devam etmesi, beni mutlu etti. Sevdiğim bir markanın tanıtımı için podyumda olurum. Teklifleri değerlendireceğim" dedi.

Cavadzade, ayrıca başrolünü oynadığı İspanyol yapımı, 'El Desentierro' filminin, eylül ayında düzenlenecek San Sebastian Film Festivali'ndeki prömiyeri için şimdiden hazırlanmaya başladı. Oyuncu, üç ay sonra gerçekleştirilecek tören için yoğun set programına rağmen spor yapmayı aksatmıyor. Haftanın beş günü salondan çıkmayan Cavadzade, sağlıklı beslenerek formunu korumaya çalışıyor.

Nesrin Cavadzade, sosyal medyada paylaştığı karelerle yurt dışında birçok firmanın dikkatini çekti.