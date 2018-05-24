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Çiçek açtı

Çiçek açtı
Nişanlısı Selim Selimoğlu ile bu yaz sonu nikah masasına oturacak olan , düğün hazırlıklarına başladı. Memleketi İzmir'e giden güzel popçu, önceki gün düğünde nedimelerin takacağı taçlara karar verdi. Kır düğünü yapmak isteyen 39 yaşındaki şarkıcı, çiçekli taçla da böyle poz verdi.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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