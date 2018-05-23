;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Havuz romantizmi
  2. Faruk Salman, Deniz Seki’yi bombaladı: haram olsun!

Tatlı buluşma

Tatlı buluşma
Güzel oyuncu Yasemin Allen'in Malezya günleri oldukça eğlenceli geçiyor. Çekimleri 'da gerçekleşen ve ABD'de yayınlanacak bir dizi projesine dahil olan Allen, önceki gün set sonrası gezintiye çıktı. Kuala Lumpur'daki Batu Caves Hindu Tapınağı'nı ziyaret eden oyuncu, gezisinde neşeli anlar yaşadı. Allen, turistlerin paralarını çalan maymunları böyle sevdi.



Allen, minik maymunların yanına gelip ellerini uzatmasıyla kahkahaya boğuldu.
Etiketler: , ,
  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ