Tatlı buluşma

Güzel oyuncu Yasemin Allen'in Malezya günleri oldukça eğlenceli geçiyor. Çekimleri Malezya'da gerçekleşen ve ABD'de yayınlanacak bir dizi projesine dahil olan Allen, önceki gün set sonrası gezintiye çıktı. Kuala Lumpur'daki Batu Caves Hindu Tapınağı'nı ziyaret eden oyuncu, gezisinde neşeli anlar yaşadı. Allen, turistlerin paralarını çalan maymunları böyle sevdi.
Allen, minik maymunların yanına gelip ellerini uzatmasıyla kahkahaya boğuldu.
Allen, minik maymunların yanına gelip ellerini uzatmasıyla kahkahaya boğuldu.
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