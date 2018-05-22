Deniz Seki'nin aşk hayatı çok karışık… Önce Murat Karabova'yla yakınlaştı, sonra Tayfun Topal'la el ele poz verip 'aşk yaşıyoruz' dedi. Ve şimdi ise eski nişanlısı Faruk Salman magazin programına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Deniz Seki'nin eski nişanlısı Faruk Salman'dan şoke eden sözler!
Deniz Seki aşk hayatıyla magazin gündemini adeta sallıyor! Önce adı galerici Murat Karabova'yla anıldı, daha sonra işletmeci Tayfun Topal'la el ele poz verip aşkını ilan etti. Ama asıl bomba eski nişanlısı Faruk Salman'dan gelen itiraflar oldu
Etiketler: Deniz Seki , Faruk Salman , Murat Karabova , Tayfun Topal , instagram
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REZİLLİĞE BAKARMISIN BÜYLELERİNDEN HER ŞEY BEKLENİR.NE EDEP KALDI İNSANLARDA NEDE HAYA YAZIK ÇOK YAZIK.
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