



Deniz Seki'nin aşk hayatı çok karışık… Önce Murat Karabova'yla yakınlaştı, sonra Tayfun Topal'la el ele poz verip 'aşk yaşıyoruz' dedi. Ve şimdi ise eski nişanlısı Faruk Salman magazin programına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.