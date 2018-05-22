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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Olay yaratan fotoğrafa ilk yorum!

'nin eski nişanlısı 'dan şoke eden sözler!

aşk hayatıyla magazin gündemini adeta sallıyor! Önce adı galerici 'yla anıldı, daha sonra işletmeci 'la el ele poz verip aşkını ilan etti. Ama asıl bomba eski nişanlısı 'dan gelen itiraflar oldu



'nin aşk hayatı çok karışık… Önce 'yla yakınlaştı, sonra 'la el ele poz verip 'aşk yaşıyoruz' dedi. Ve şimdi ise eski nişanlısı magazin programına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 16:28
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VATAN VATAN

REZİLLİĞE BAKARMISIN BÜYLELERİNDEN HER ŞEY BEKLENİR.NE EDEP KALDI İNSANLARDA NEDE HAYA YAZIK ÇOK YAZIK.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 22.05.2018 17:35
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