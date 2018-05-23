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Sürpriz parti
Popçu Sinan Akçıl, önceki akşam 33. yaş gününü dostlarının organize ettiği yle kutladı. Akçıl'ı Kuruçeşme'deki Fahham adlı mekanda gerçekleşen partide Serdar Ortaç da yalnız bırakmadı. Arkadaşlarına sürprizi için teşekkür eden Akçıl, mumları üflerken "Hayat dostlarla güzel" dedi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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