Sürpriz parti

Popçu Sinan Akçıl, önceki akşam 33. yaş gününü dostlarının organize ettiği sürpriz partiyle kutladı. Akçıl'ı Kuruçeşme'deki Fahham adlı mekanda gerçekleşen partide Serdar Ortaç da yalnız bırakmadı. Arkadaşlarına sürprizi için teşekkür eden Akçıl, mumları üflerken "Hayat dostlarla güzel" dedi.
DOĞAN SAVAŞ
DOĞAN SAVAŞ
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