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huzuru

Selda ve çifti, 6 yıldır düzenledikleri ’na bir yenisini ekledi. Yaşlıları unutmayan ikili, alkışı hak etti

İftar huzuru
Hayırsever çift Mehmet ile Selda Topal, önceki akşam verdikleri davetiyle takdir topladı. Fenerbahçeli futbolcuyla eşinin Sarıyer Eski Büyükdere İskelesi'nde düzenlediği 'Huzurevi Buluşmaları'nda; Semiha Şakir Huzurevi ile Maltepe Huzurevi sakinleri ünlülerle buluştu.
Wilma Elles, Tuğba Melis Türk, Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç gibi çok sayıda ünlü, iftar sonrası huzurevi sakinleriyle dans edip eğlenceli anlar yaşadı. Huzurevi sakinleri Topal çiftine teşekkür ederek "Siz hayırlı evlatsınız" dedi.



ile Efe Ece Uzun, huzurevi sakinleriyle gece boyunca dans etti.



Organizasyonu 6 yıldır düzenleyen Topal çifti, huzurevi sakinlerinin yüzünü güldürdü.



ile aşkı da davetteydi…
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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