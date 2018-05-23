İftar huzuru

Hayırsever çift Mehmet ile Selda Topal, önceki akşam verdikleri iftar davetiyle takdir topladı. Fenerbahçeli futbolcuyla eşinin Sarıyer Eski Büyükdere İskelesi'nde düzenlediği 'Huzurevi Buluşmaları'nda; Semiha Şakir Huzurevi ile Maltepe Huzurevi sakinleri ünlülerle buluştu.
Wilma Elles, Tuğba Melis Türk, Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç gibi çok sayıda ünlü, iftar sonrası huzurevi sakinleriyle dans edip eğlenceli anlar yaşadı. Huzurevi sakinleri Topal çiftine teşekkür ederek "Siz hayırlı evlatsınız" dedi.
Tuğba Melis Türk ile Efe Ece Uzun, huzurevi sakinleriyle gece boyunca dans etti.
Organizasyonu 6 yıldır düzenleyen Topal çifti, huzurevi sakinlerinin yüzünü güldürdü.
Yağmur Tanrısevsin ile aşkı Oğuzhan Koç da davetteydi…
Wilma Elles, Tuğba Melis Türk, Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç gibi çok sayıda ünlü, iftar sonrası huzurevi sakinleriyle dans edip eğlenceli anlar yaşadı. Huzurevi sakinleri Topal çiftine teşekkür ederek "Siz hayırlı evlatsınız" dedi.
Tuğba Melis Türk ile Efe Ece Uzun, huzurevi sakinleriyle gece boyunca dans etti.
Organizasyonu 6 yıldır düzenleyen Topal çifti, huzurevi sakinlerinin yüzünü güldürdü.
Yağmur Tanrısevsin ile aşkı Oğuzhan Koç da davetteydi…
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