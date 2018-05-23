Hayali gerçek oldu

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Bir
röportajında "Tek hayalim Sezen Aksu'nun bir şarkısını söylemek"
diyen Suadiye,
bu amacına
ulaştı. Popçu,
önceki gün Minik Serçe'den
aldığı parçayı
hayranlarının
beğenisine sundu.
Sözü
ve
müziği Sezen
Aksu'ya ait olan 'Aşkerler'
adlı şarkının
düzenlemesi Okay Barış'a
ait. Hayalini
gerçekleştirdiği
için heyecanlı
olan Suadiye, bu yaz için de oldukça iddialı…
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