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İMSAKİYE RAMAZAN
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Hayali gerçek oldu

Hayali gerçek oldu
Bir röportajında "Tek hayalim Sezen Aksu'nun bir şarkısını söylemek" diyen Suadiye, bu amacına ulaştı. Popçu, önceki gün Minik Serçe'den aldığı parçayı hayranlarının beğenisine sundu.
Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Aşkerler' adlı şarkının düzenlemesi Okay Barış'a ait. Hayalini gerçekleştirdiği için heyecanlı olan Suadiye, bu yaz için de oldukça iddialı…
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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