Göcek kralı

Örnek aile yaşantısıyla takdir toplayan Şahan Gökbakar, eşi ve çocuklarıyla bu yaz rahat bir tatil yapmak için kesenin ağzını açtı. Beş buçuk milyon liraya Absolute Navetta 52 model lüks bir yat alan komedyen, yeni oyuncağına atlayıp soluğu Göcek'te almıştı.
EV KONFORU İSTİYOR
Geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu eşi Selin Gökbakar, oğlu Deniz Efe ve kızı Ela ile Ege'de açan komedyen, 16 metrelik 7 kamaralı yatından da bol bol paylaşım yaptı. Gökbakar, ailesine konforlu bir tatil yaptırmak isteyince de iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Göcek'teki emlakçıların kapısını çaldı. Kendini komedinin kralı olarak gören Şahan Gökbakar, ormanın içinde 515 metrekarelik havuzlu lüks bir villayı gözüne kestirdi.
TERCİHİ SAKİNLİK
Eşiyle geçtiğimiz gün 6 oda 1 salon dubleks villayı gezdiği konuşulan ünlü komedyen, ev sahibiyle anlaştığı takdirde işlemlere start verecek. Gökbakar'ın değeri 1 milyon euro (yaklaşık beş buçuk milyon lira) olan villayı kalabalıktan uzak olduğu için tercih ettiği öğrenildi.
VIP ŞAHAN
Gökbakar ve ailesi lüks yatlarıyla Ege koylarını geziyor. Şahan, eşi ve çocuklarına 5 buçuk milyon liralık yatıyla VIP bir tatil yaptırıyor.
Ünlü komedyen, Göcek'te yazın startını verdiği ailesiyle keyifli anlar yaşıyor.
TAKVİM ÖZEL
EV KONFORU İSTİYOR
Geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu eşi Selin Gökbakar, oğlu Deniz Efe ve kızı Ela ile Ege'de açan komedyen, 16 metrelik 7 kamaralı yatından da bol bol paylaşım yaptı. Gökbakar, ailesine konforlu bir tatil yaptırmak isteyince de iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Göcek'teki emlakçıların kapısını çaldı. Kendini komedinin kralı olarak gören Şahan Gökbakar, ormanın içinde 515 metrekarelik havuzlu lüks bir villayı gözüne kestirdi.
TERCİHİ SAKİNLİK
Eşiyle geçtiğimiz gün 6 oda 1 salon dubleks villayı gezdiği konuşulan ünlü komedyen, ev sahibiyle anlaştığı takdirde işlemlere start verecek. Gökbakar'ın değeri 1 milyon euro (yaklaşık beş buçuk milyon lira) olan villayı kalabalıktan uzak olduğu için tercih ettiği öğrenildi.
VIP ŞAHAN
Gökbakar ve ailesi lüks yatlarıyla Ege koylarını geziyor. Şahan, eşi ve çocuklarına 5 buçuk milyon liralık yatıyla VIP bir tatil yaptırıyor.
Ünlü komedyen, Göcek'te yazın startını verdiği ailesiyle keyifli anlar yaşıyor.
TAKVİM ÖZEL
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