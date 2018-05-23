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aşkı bir başka

EDHO aşkı bir başka
ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın hayranlarından jest… Dizinin hayran kulüpleri, bir araya gelip Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'ya sürpriz yaptı.
ROL gereği hamile olan Çakır'a 'Racon Junior' yazılı tulum ve patik gönderen '' hayranları ikiliye mektup da yazdı. Dizi tutkunları ikili adına TEGV'ye bağış yapıp 11 öğrencinin eğitim masraflarını üstlendi. Oyuncular, sevenlerinin bu sürpriziyle mest oldu.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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