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Engin’e kancayı taktı

, ’e abayı taktı. 26 yaşındaki güzel oyuncunun, ‘’ dizisindeki eski rol arkadaşı Akyürek’i adım adım takip ettiği iddia ediliyor

Engin’e kancayı taktı
Ünlü oyuncu Can Yaman'la 8 aylık aşkı Aralık 2017'de biten Bestemsu Özdemir, iddiaya göre Engin Akyürek'e abayı yaktı! Yaman'la ayrıldıktan sonra adı Çağatay Ulusoy'la anılan güzel oyuncu, aşk hayatında uzun süredir sessizdi. 26 yaşındaki güzel oyuncu, konuşulanlara göre 2014-2015'te atv'de ekrana gelen 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Akyürek'i aşka ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. Özdemir, iddiaya göre 36 yaşındaki Engin Akyürek'i adım adım takip ediyor. Anadolu Yakası'nda oturan Akyürek'le görüşmek için bin dereden su getiren Özdemir, konuşulanlara göre ortak dostlarını devreye soktu. , yakın dostlarını "Engin'in gittiği mekanları bana söyleyin" diye tembihledi...






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