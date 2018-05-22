Uzun süredir ortalarda görünmeyen Beren Saat, önceki gün Kuruçeşme'deki bir marketteydi. Alışveriş için salaş giyinen güzel oyuncu, üzerinde İngilizce 'Uçmayı unutma' yazılı tişörtü ve baykuş süslemeli çantasıyla dikkat çekti. Yaklaşık yarım saat alışveriş yapan Saat'e poşetleri taşıması için şoförü yardımcı oldu. Ünlü oyuncu, yeni projelerinin sorulması üzerine "Henüz netleşmedi" diyerek aracına yöneldi.
Kayıp bulundu
Aydın HAMZA
Kayıp bulundu
Aydın HAMZA
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