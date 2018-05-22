;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Gelin Gülben
  2. Engin’e kancayı taktı

'saat'i

, uzun süre sonra ilk kez önceki gün ’deki bir markette görüntülendi

Alışveriş saati
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Beren Saat, önceki gün 'deki bir marketteydi. için salaş giyinen güzel oyuncu, üzerinde İngilizce 'Uçmayı unutma' yazılı tişörtü ve baykuş süslemeli çantasıyla dikkat çekti. Yaklaşık yarım saat alışveriş yapan Saat'e poşetleri taşıması için şoförü yardımcı oldu. Ünlü oyuncu, yeni projelerinin sorulması üzerine "Henüz netleşmedi" diyerek aracına yöneldi.



Kayıp bulundu

Aydın HAMZA
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar