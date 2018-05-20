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Yayla güzeli

Yayla güzeli
Hayat, Serenay Aktaş'a güzel… Kendi gibi oyuncu aşkı Kenan Acar ile Karadeniz turuna çıkan Aktaş, önceki gün Rize'deki Ayder Yaylası'na gitti. Güzel oyuncu, başına yöreye özgü örtü olan keşanı da taktı.

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