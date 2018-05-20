Yayla güzeli

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Hayat, Serenay Aktaş'a
güzel… Kendi
gibi oyuncu aşkı Kenan Acar
ile Karadeniz
turuna çıkan
Aktaş, önceki gün Rize'deki Ayder Yaylası'na
gitti.
Güzel oyuncu,
başına yöreye
özgü örtü olan
keşanı da taktı.
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