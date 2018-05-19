Gözde A.ŞK

Son dönemin en gözde çiftlerinden Hande Erçel'le Murat Dalkılıç'a bu aşk bereketli geldi... İki yıllık eşi Merve Boluğur'dan boşandıktan birkaç ay sonra güzel oyuncuyla aşk yaşamaya başlayan Dalkılıç, yönetmenliğini yaptığı 'Ustalar Alemi' filminde sevgilisini oynatmaktan son anda vazgeçmişti. Bu tavrıyla "Aşklarıyla reklam yapıyorlar" dedikodularının önünü kesmek isteyen Murat Dalkılıç, kendisine gelen bir teklifle ise yelkenleri suya indirdi. Daha önce de reklamlarda boy gösteren 34 yaşındaki popçuya Hande Erçel'le aynı reklamda boy göstermesi için teklif gitti.
ERÇEL İSTİYOR, DALKILIÇ DÜŞÜNÜYOR
24 yaşındaki güzel oyuncu kendisine de gelen bu teklife sıcak bakarken Dalkılıç'ın halen teklifi düşünme aşamasında olduğu öğrenildi. Hande Erçel'le aşkının 'reklam malzemesi' olarak değerlendirilmesini istemeyen popçu, ünlü bir tekstil firmasının yaptığı teklife Ramazan Bayramı'ndan sonra kesin kararını verecek. Bu arada gençler arasında gözde olan bu ikiliyi aynı reklamda buluşturmak isteyen firmanın ise Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'a 500'er bin lira vereceği öğrenildi.
İkili, geçtiğimiz ay gittikleri ABD'deki Coachella Festivali'nde çektikleri karelerle sosyal medyada aşklarını ilan etmişti.
TAKVİM ÖZEL (DOĞAN SAVAŞ)
ERÇEL İSTİYOR, DALKILIÇ DÜŞÜNÜYOR
24 yaşındaki güzel oyuncu kendisine de gelen bu teklife sıcak bakarken Dalkılıç'ın halen teklifi düşünme aşamasında olduğu öğrenildi. Hande Erçel'le aşkının 'reklam malzemesi' olarak değerlendirilmesini istemeyen popçu, ünlü bir tekstil firmasının yaptığı teklife Ramazan Bayramı'ndan sonra kesin kararını verecek. Bu arada gençler arasında gözde olan bu ikiliyi aynı reklamda buluşturmak isteyen firmanın ise Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'a 500'er bin lira vereceği öğrenildi.
İkili, geçtiğimiz ay gittikleri ABD'deki Coachella Festivali'nde çektikleri karelerle sosyal medyada aşklarını ilan etmişti.
TAKVİM ÖZEL (DOĞAN SAVAŞ)
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