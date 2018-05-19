Güzel sanatçı Bengü, geçtiğimiz gün Alp Aslan ile Sevda Aslan'ın sahibi olduğu Este Cerrahi'nin açılışına katıldı. Burada yakın dostu Hakan Akkaya ile de bir araya gelen 39 yaşındaki şarkıcı, estetikle alakalı doğallıktan yana olduğunu söyledi ve ekledi: "Botoksu tercih etmiyorum, ben genelde kişisel bakımdan yanayım."
Doğal güzel
Etiketler: hakan akkaya , Bengü
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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