Genç oyuncu Deniz Baysal ile müzisyen aşkı Barış Yurtçu, önceki gün Vadistanbul AVM'deydi. Mutlu olduklarını ve her şeyin yolunda gittiğini söyledikten sonra AVM'ye giren ünlü çift, alışveriş turları sırasında hayranlarının isteklerini kırmayarak her biriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Alışverişte yoğun ilgi
Etiketler: Deniz Baysal , AVM , Barış Yurtçu
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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