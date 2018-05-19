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Alışverişte yoğun ilgi

Alışverişte yoğun ilgi
Genç oyuncu Deniz Baysal ile müzisyen aşkı Barış Yurtçu, önceki gün Vadistanbul 'deydi. Mutlu olduklarını ve her şeyin yolunda gittiğini söyledikten sonra AVM'ye giren ünlü çift, alışveriş turları sırasında hayranlarının isteklerini kırmayarak her biriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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