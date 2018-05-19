Arda’ya sahayı dar ettiler

Mim Sanat Derneği Başkanı Fatma Kesgün'ün evsahipliği yaptığı buluşmaya Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan, Oğulcan Engin, Mustafa Denizli, Hamit Altıntop ve Ece Doğulu gibi isimler katıldı. Etkinliğe Arda ile miniklerin maçı damga vurdu. Çocuklar, Arda'yı epey yordu.
Başkan Kesgün, "Toplumun, sanat eğitimi yolu ile yüceleceğine inancımız tam. Bu yolda bize destek olanlara teşekkür ederiz" dedi.
Okulun proje ortakları arasında Ümraniye Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de var.
Başkan Kesgün, "Toplumun, sanat eğitimi yolu ile yüceleceğine inancımız tam. Bu yolda bize destek olanlara teşekkür ederiz" dedi.
Okulun proje ortakları arasında Ümraniye Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de var.
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