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  1. Gigi Hadid’den destek

Arda’ya sahayı dar ettiler

Çocuklara sanat ve spor eğitimi veren Mim Sanat Derneği’nin öğrencileri, yıl sonu etkinliğinde , , gibi isimlerle buluştu. Minikler, oynanan maçta Arda’ya zor anlar yaşattı

Arda’ya sahayı dar ettiler
Mim Sanat Derneği Başkanı Fatma Kesgün'ün evsahipliği yaptığı buluşmaya , eşi , , , ve Ece Doğulu gibi isimler katıldı. Etkinliğe Arda ile miniklerin maçı damga vurdu. Çocuklar, Arda'yı epey yordu.



Başkan Kesgün, "Toplumun, sanat eğitimi yolu ile yüceleceğine inancımız tam. Bu yolda bize destek olanlara teşekkür ederiz" dedi.

Okulun proje ortakları arasında Ümraniye Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de var.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 05:08
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