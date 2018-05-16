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Yıldızlı gece

'nin bu yıl ilkini düzenlediği ‘ ve ’, önceki akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sanatın en önemli isimlerinin ödül aldığı törene yıldızlar akın etti

Yıldızlı gece
Türk basın tarihinin amiral gemisi olan Sabah Gazetesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Sabah Yıldızı Kültür ve Sanat Ödülleri', önceki akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine iş, sanat, siyaset ve magazin dünyasının ünlüleri akın etti. Muhteşem gece, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy'un protokol konuşmasıyla başladı.

MUHTEŞEM START...
Arısoy'un konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Törende sinema, edebiyat, tiyatro, görsel sanatlar ve müzik kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Kültür A.Ş. ve Cengiz Holding tarafından desteklenen Sabah Yıldızı Kültür ve Sanat Ödülleri'nin sunuculuğunu Nihan Günay üstlendi. Sanat dünyasına başarılarıyla damgasını vuran isimler, tek tek sahneye davet edilerek ödüllerine kavuştu. Bu arada kazananların belirlendiği kategorilerin jüri başkanları ise şöyle: Görsel sanatlar jüri başkanı Prof. Hüsamettin Koçan, edebiyat jüri başkanı , sinema jürisi başkanı Hülya Koçyiğit, tiyatro jürisi başkanı , müzik kategorisi jüri başkanı Prof. Rengim Gökmen.

İŞTE ÖDÜLLER

Sinema
Lütfi Akad YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ:
Türker İnanoğlu
SİNEMAYA EN YÜKSEK KATKIDA BULUNAN KURUM:
Prof. Dr. Sami Şekeroğlu (Sinema TV Merkezi Film Arşivi)
SABAH YILDIZI 2018:
Semih Kaplanoğlu

Müzik
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLLERİ:
Muammer Sun, Erol Deran, , Nilüfer Verdi
EN YÜKSEK KATKIDA BULUNAN KURUM :

GENÇ YETENEK ÖDÜLÜ :
Çağlar Arsu, Derya Türkan, Veriko Çumbridze

Tiyatro
MUHSİN ERTUĞRUL YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ :
Gencay Gürün
TİYATROYA EN YÜKSEK KATKIDA BULUNAN KURUM :
Mitos Boyut Yayınları
SABAH YILDIZI 2018:
Zerrin Tekindor

Edebiyat
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ :
Mustafa Kutlu
EDEBİYATA EN YÜKSEK KATKIDA BULUNAN KURUM :
Beyazıt Devlet Kütüphanesi
SABAH YILDIZI 2018:
İhsan Oktay Anar

Görsel Sanat
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ:
Meriç Hızal
GÖRSEL SANATA EN YÜKSEK KATKIDA BULUNAN KURUM :
İstanbul Modern Sanat Müzesi
GENÇ YETENEK ÖDÜLÜ :
Oğuz Kaleli
SABAH YILDIZI 2018:
Refik Anadol
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ EN İYİ SANAT KURULUŞU :
İKSV



Sanat hayatında 50. yılını kutlayan Erhan Yazıcıoğlu'na plaketini, İpek Tuzcuoğlu ile Günaydın Genel Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik takdim etti.



Halk Müziği dalında 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü Bedia Akartürk'e Orhan Gencebay tarafından verildi.



ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları, tam kadro törendeydi.



ATV'nin başarılı sunucusu Murat Yıldırım, geceye eşi İmane Elbani ile katıldı.



Gecenin en neşeli isimlerinin başında 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca geldi.



Fenerbahçeli yengeler Selda Topal ile de törenin en şık isimleri arasındaydı.



Şarkıcı Betül Demir ile oyuncu Çiğdem Batur, bol bol selfie çekti.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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