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Ağlatan türkü

Ağlatan türkü
Başrollerinde Burcu Kıratlı ile Emrah'ın oynadığı atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'nin yeni bölümüne Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın'ın 'Gülüm Soldu' türküsü damga vurdu. Elif Buse Doğan'ın söylediği türkü, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Mavi ile Ali'nin bebek sahibi olması ise atv seyircisinin yüzünü güldürdü.
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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