Yıldızlı parti

ATV'nin reyting rekortmeni programı "Esra Erol'da"nın başarılı sunucusu Esra Erol, önceki akşam yeni yaşını Nişantaşı Limon Köyiçi adlı mekanda kutladı. 36 yaşına basan Erol'u bu mutlu gününde sevdikleri yalnız bırakmadı.
Yıldızlar geçidine sahne olan yaş günü partisinde atv'nin başarılı sunucusu Murat Yıldırım ve eşi İmane Elbani, Bengü ile nişanlısı Selim Selimoğlu, Bergüzar Korel ve Mustafa Sandal gibi isimler vardı.
Bengü ile nişanlısı da partideydi.
Esra Erol, yeni yaşını sevdikleri ile birlikte kutladı.
DOĞAN SAVAŞ
Yıldızlar geçidine sahne olan yaş günü partisinde atv'nin başarılı sunucusu Murat Yıldırım ve eşi İmane Elbani, Bengü ile nişanlısı Selim Selimoğlu, Bergüzar Korel ve Mustafa Sandal gibi isimler vardı.
Bengü ile nişanlısı da partideydi.
Esra Erol, yeni yaşını sevdikleri ile birlikte kutladı.
DOĞAN SAVAŞ
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