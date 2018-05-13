Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si Zeruj Port, önceki gün Ebru Yaşar'ın katıldığı bir törenle Zeytinburnu'nda açıldı. Ticarete atılıp atılmayacağı sorulan Yaşar, "Ben sanatçıyım, tüccar değil. Bizim evde o işlere eşim bakar. Eşimden harçlık alırım" dedi.
Harçlık alıyor
Etiketler: Ebru Yaşar , AVM , Zeytinburnu
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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