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Harçlık alıyor

Harçlık alıyor
Dünyanın ilk kadın temalı 'si Zeruj Port, önceki gün Ebru Yaşar'ın katıldığı bir törenle Zeytinburnu'nda açıldı. Ticarete atılıp atılmayacağı sorulan Yaşar, "Ben sanatçıyım, tüccar değil. Bizim evde o işlere eşim bakar. Eşimden harçlık alırım" dedi.
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