Sessizliği 'Boz'du!

Aslı Enver, yeni yaşına buruk girdi. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Boz'la evliliğe doğru giden ilişkisi geçtiğimiz ay biten güzel oyuncu, ayrılıkla ilgili tek kelime etmemişti.
Önceki gün rol aldığı dizi setinde 34. yaşını pasta üfleyerek kutlayan Aslı Enver, instagram paylaşımıyla hem ayrılıkla ilgili ilk kez duygularını döktü hem de eski aşkına kırgınlığını dile getirdi. Güzel oyuncu, fotoğrafının altına şöyle yazdı:
ASLI'DAN MANİDAR SÖZLER
"Bu sene de yine mutlu olmayı diledim en derinden. Mutlu olmak istedim ki; mutlu edebileyim. Kendime not: Her sene öğrendiğine şükret, kötüleri arka cebine, iyileri aklına koy... Her çıkan beyazına ve tecrübene teşekkür et. En önemlisi inan... İnan kendine, gücüne, hissine inan ve ne olursa olsun küsme kendine. Asla kendine yalan söyleme, güvendiğin dostuna sor, dinle ama yine bildiğini yap, özünden vazgeçme... İyi ki doğdum, iyi ki varım."
Önceki gün rol aldığı dizi setinde 34. yaşını pasta üfleyerek kutlayan Aslı Enver, instagram paylaşımıyla hem ayrılıkla ilgili ilk kez duygularını döktü hem de eski aşkına kırgınlığını dile getirdi. Güzel oyuncu, fotoğrafının altına şöyle yazdı:
ASLI'DAN MANİDAR SÖZLER
"Bu sene de yine mutlu olmayı diledim en derinden. Mutlu olmak istedim ki; mutlu edebileyim. Kendime not: Her sene öğrendiğine şükret, kötüleri arka cebine, iyileri aklına koy... Her çıkan beyazına ve tecrübene teşekkür et. En önemlisi inan... İnan kendine, gücüne, hissine inan ve ne olursa olsun küsme kendine. Asla kendine yalan söyleme, güvendiğin dostuna sor, dinle ama yine bildiğini yap, özünden vazgeçme... İyi ki doğdum, iyi ki varım."
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