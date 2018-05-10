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Merve tezgahı

, adını taşıyan rujları için seyyar satıcılığa soyundu! Geçtiğimiz gün başka bir markanın sponsor olduğu davete giden oyuncu, burada koliyle getirdiği rujlarını çıkarıp davetlilere 40 liradan sattı

Merve tezgahı
Geçtiğimiz Mart'ta rol aldığı dizinin yayından kalkmasının ardından Merve Boluğur, dizi ve film projelerine ara vermişti. Bir seneyi aşkın süredir hiçbir yapımda rol almayan oyuncu, geçtiğimiz ay kendi adını taşıyan kozmetik ürünler çıkardı. Boşandıktan sonra Etiler'de aylığı 5 bin liralık daire kiralayan 30 yaşındaki oyuncu, rujlarının satışlarını artırmak için her şeyi denemeye başladı.



'TE HER ŞEY MÜBAH!'
, son yaptığı hareketle ise "Merve için ticarette her şey mübahtır" dedirtti. Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün Ramada Plaza Tekstilkent'te makyöz Serhat Şen'in düzenlediği makyaj eğitimine gitti. Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in modellik yaptığı etkinliğe giderken yanına kendi adını taşıyan rujlarından alan Merve Boluğur, bir koli ruju etkinliğin ortasında çıkarıp davetlilere satmaya çalıştı. Başka bir kozmetik firmasının sponsor olduğu etkinlikte rujlarını 40 liradan satan güzel oyuncunun bu garip hareketi, "Merve, para kazanmak için artık seyyar satıcılığa soyundu" dedirtti.



HALİL ÇİLİNGİR
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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