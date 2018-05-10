Bir yaşında Arya isminde kızları olan Berkay ile eşi Özlem Katipoğlu, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Ünlü şarkıcı, gazetecilere "İki hatta üç çocuk istiyoruz" derken araya manken eşi girdi: "İki çocuk tamam da, üç olur mu bilmiyorum!" İkilinin atışması herkesi güldürdü.
Berkay çocuk istiyor
Etiketler: Berkay
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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