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çocuk istiyor

Berkay çocuk istiyor

Bir yaşında Arya isminde kızları olan Berkay ile eşi Özlem Katipoğlu, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Ünlü şarkıcı, gazetecilere "İki hatta üç çocuk istiyoruz" derken araya manken eşi girdi: "İki çocuk tamam da, üç olur mu bilmiyorum!" İkilinin atışması herkesi güldürdü.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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