Yüzler gülüyor

Aşkları doludizgin süren Hande Erçel'le Murat Dalkılıç, önceki gece Nişantaşı'ndaydı. Konser maratonuna kısa bir ara veren popçu, güzel oyuncuyla Dio adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu. 6 aydır aşk yaşayan ve ilişkileri hakkında konuşmayan ikili, kural bozmadı. Dalkılıç, "Saat geç olduğu için özel hayat konuşmayalım" dedi.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
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