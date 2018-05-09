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Yüzler gülüyor

Yüzler gülüyor
Aşkları doludizgin süren Hande Erçel'le Murat Dalkılıç, önceki gece Nişantaşı'ndaydı. Konser maratonuna kısa bir ara veren popçu, güzel oyuncuyla Dio adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu. 6 aydır yaşayan ve ilişkileri hakkında konuşmayan ikili, kural bozmadı. Dalkılıç, "Saat geç olduğu için özel hayat konuşmayalım" dedi.



Doğan SAVAŞ
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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