Şanlı düğün

Ünlü sanatçı Alişan Tektaş, dün akşam oyuncu Buse Varol'la Swissotel'deki törenle dünyaevine girdi. Alişan, Varol'u sabah saatlerinde baba evinden davul zurna eşliğinde aldı. Evden çiftetelli oynayarak çıkan mutlu çift, daha sonra düğünün yapılacağı otele geçti. İkilinin düğününe sanat, magazin, iş ve siyaset dünyasından 900 davetli katıldı. Mutlu çift, düğünün yapıldığı salona Fenerbahçe marşıyla girdi. Alkışlar eşliğinde ilk danslarını yapan ikiliden Buse Varol, Vakko imzalı gelinliğiyle herkesi büyüledi. Alişan da aynı markanın smokiniyle çok şıktı.
YILDIZ YAĞMURU
Varol'la yaklaşık 6 aylık aşkını nikah masasına taşıyan Alişan'ın şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Alişan'ın diğer nikah şahitleri ise işadamı Murat Sancak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Yıldız yağmurunun yaşandığı gecede Seda Sayan, Bülent Ersoy, Sinan Akçıl, Deniz Seki, Fatih Ürek, Işın Karaca, Linet, Orhan Gencebay, Altay, Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun gibi pek çok sanatçı sahne alarak misafirlere ölümsüz anlar yaşattı. Bir röportajında "23 yıldır çalışıyorum. Her şeyin kusursuz olmasını istiyorum. Masraf umrumda değil" diyen 41 yaşındaki sanatçının şanlı düğününde davetliler gecenin geç saatlerine dek eğlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alişan ve Buse Varol'un nikah törenine eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yaptı.
DOĞAN SAVAŞ
YILDIZ YAĞMURU
Varol'la yaklaşık 6 aylık aşkını nikah masasına taşıyan Alişan'ın şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Alişan'ın diğer nikah şahitleri ise işadamı Murat Sancak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Yıldız yağmurunun yaşandığı gecede Seda Sayan, Bülent Ersoy, Sinan Akçıl, Deniz Seki, Fatih Ürek, Işın Karaca, Linet, Orhan Gencebay, Altay, Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun gibi pek çok sanatçı sahne alarak misafirlere ölümsüz anlar yaşattı. Bir röportajında "23 yıldır çalışıyorum. Her şeyin kusursuz olmasını istiyorum. Masraf umrumda değil" diyen 41 yaşındaki sanatçının şanlı düğününde davetliler gecenin geç saatlerine dek eğlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alişan ve Buse Varol'un nikah törenine eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yaptı.
DOĞAN SAVAŞ
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