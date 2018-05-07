Kovboy babanın kovboy kızı

Sık sık kovboy çizmeleriyle objektiflere yansıyan Tamer Karadağlı, kızını da kendisine benzetti. Ünlü oyuncu, önceki gün eski eşi Arzu Balkan'dan olan kızı Zeyno ile İstinyePark'taydı.
Karadağlı, 12 yaşındaki kızının kendisiyle bir örnek kovboy çizmesi giydiği hatırlatılınca "Zeyno Teksas doğumlu. O da benim gibi kovboy çizmelerini seviyor" diye konuştu.
Karadağlı, 12 yaşındaki kızının kendisiyle bir örnek kovboy çizmesi giydiği hatırlatılınca "Zeyno Teksas doğumlu. O da benim gibi kovboy çizmelerini seviyor" diye konuştu.
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