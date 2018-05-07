Kahve tuzlu mutluluk tatlı

Pop müziğinin sevilen ismi Bengü, 1 yıldır aşk yaşadığı işadamı Selim Selimoğlu ile önceki akşam nişanlandı. Şarkıcı, işadamıyla aile arasında gerçekleşen törende evliliğe ilk adımı attı. Nişan töreni için 2 haftadır titizlikle hazırlanan güzel şarkıcının heyecanı yüzüne yansımıştı.
Selimoğlu, geçtiğimiz ay Paris'te evlenme teklifi ettiği Bengü'yü Acarkent'deki evinde ailesinden istedi. Şarkıcı, Türk adetlerine göre damat adayına tuzlu kahve sundu. İkilinin yüzüklerini ise Bengü'nün amcası Erol Demirci taktı.
Tuzlu kahveden nasibini alan işadamı, daha sonra Bengü'yle dans edip tebrikleri kabul etti.
Doğan SAVAŞ
Selimoğlu, geçtiğimiz ay Paris'te evlenme teklifi ettiği Bengü'yü Acarkent'deki evinde ailesinden istedi. Şarkıcı, Türk adetlerine göre damat adayına tuzlu kahve sundu. İkilinin yüzüklerini ise Bengü'nün amcası Erol Demirci taktı.
Tuzlu kahveden nasibini alan işadamı, daha sonra Bengü'yle dans edip tebrikleri kabul etti.
Doğan SAVAŞ
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