Cannes yıldızı

Serenay Sarıkaya, Cannes yolcusu… Sarıkaya, Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda arz-ı endam edecek. Magnum'un onur konuğu olan Sarıkaya, top model Bella Hadid ve tasarımcı Alexander Wang ile de buluşacak.
Güzelliği ve şıklığıyla her davette bakışları üzerine toplayan oyuncu, Cannes Croisette'de Magnum Evi'ndeki partide de yabancı basın başta olmak üzere herkesi büyüleyerek göğsümüzü kabartacak.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, partinin ev sahipliğini üstlenecek.
Güzelliği ve şıklığıyla her davette bakışları üzerine toplayan oyuncu, Cannes Croisette'de Magnum Evi'ndeki partide de yabancı basın başta olmak üzere herkesi büyüleyerek göğsümüzü kabartacak.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, partinin ev sahipliğini üstlenecek.
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